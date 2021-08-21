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أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت: موعد مباراة ليفربول أمام بيرنلي.. أهم المواجهات.. اتحاد جدة أمام الرجاء في نهائي البطولة العربية

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تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الاهلي

غادرت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلى إلى المغرب منذ قليل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

ليفربول

يستضيف فريق ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره بيرنلي، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الوادة ظهراً.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار الأول بالبريميرليج بصورة مقنعة للغاية بعد الانتصار على الوافد الجديد نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

اتحاد جده

يدخل فريق اتحاد جده السعودي ضيفاً ثقيلاً على منافسه الرجاء المغربي اليوم السبت في نهائي البطولة العربية، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية

تقام مباراة اتحاد جدة أمام فريق الرجاء المغربى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية       

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول أمام فريق بيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium          

أستون فيلا  أمام فريق نيوكاسل يونايتد  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium        

ليدز يونايتد  إيفرتون  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

تقام مانشستر سيتي أمام فريق نوريتش سيتي  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium         

كريستال بالاس  أمام فريق  برينتفورد  الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium                  

برايتون أمام واتفورد  الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس أمام فريق ريال مايوركا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect

غرناطة  أمام فريق فالنسيا  الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

إسبانيول أمام فريق فياريال  الساعة السابعة والنصف مساء على قناة 2 beIN Sports Connect            

أتلتيك بيلباو  أمام فريق برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect        

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الفتح أمام فريق الفيحاء  في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية             

تقام مباراة الشباب أمام فريق الاتفاق  الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

تقام مباراة الانتاج الحربي  أمام  الاتحاد السكندري  الساعة السابعة مساء على قناة 2 On Time Sports             

تقام مباراة البنك الأهلي  أمام غزل المحلة في تمام  الساعة السابعة مساء على قناة 1On Time Sports  

تقام مباراة المقاولون العرب أمام   مصر المقاصة في تمام  الساعة التاسعة مساء على قناة 2 On Time Sports.            

تقام مباراة سموحة أمام  الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 On Time Sports

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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