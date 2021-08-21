/646317/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-السبت-موعد-مباراة-ليفربول--أمام-بيرنلي-أهم-المواجهات-اتحاد-جدة-أمام-الرجاء-في-نهائي-البطولة-العربية

تشهد الساحة الرياضية اليوم السبت ، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الاهلي

غادرت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلى إلى المغرب منذ قليل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

ليفربول

يستضيف فريق ليفربول على ملعبه أنفيلد نظيره بيرنلي، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الوادة ظهراً.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار الأول بالبريميرليج بصورة مقنعة للغاية بعد الانتصار على الوافد الجديد نوريتش سيتي خارج الديار بثلاثية نظيفة.

اتحاد جده

يدخل فريق اتحاد جده السعودي ضيفاً ثقيلاً على منافسه الرجاء المغربي اليوم السبت في نهائي البطولة العربية، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية

تقام مباراة اتحاد جدة أمام فريق الرجاء المغربى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول أمام فريق بيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا أمام فريق نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium

ليدز يونايتد إيفرتون الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

تقام مانشستر سيتي أمام فريق نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس أمام فريق برينتفورد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium

برايتون أمام واتفورد الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس أمام فريق ريال مايوركا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect

غرناطة أمام فريق فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

إسبانيول أمام فريق فياريال الساعة السابعة والنصف مساء على قناة 2 beIN Sports Connect

أتلتيك بيلباو أمام فريق برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الفتح أمام فريق الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية

تقام مباراة الشباب أمام فريق الاتفاق الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الانتاج الحربي أمام الاتحاد السكندري الساعة السابعة مساء على قناة 2 On Time Sports

تقام مباراة البنك الأهلي أمام غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة 1On Time Sports

تقام مباراة المقاولون العرب أمام مصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 2 On Time Sports.

تقام مباراة سموحة أمام الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 On Time Sports