مصادر تؤكد: لا صحة لشائعة اقتحام الجماهير حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أكدت مصادر أنه لا صحة لما جرى تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان، المُقام بالساحل الشمالي في مطروح. وأضافت أن انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

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