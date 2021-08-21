محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم السبت ، محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد والتى تستغرق يومين ، حيث تتضمن الزيارة ، تكريم الشركات التى ساهمت فى توفير فرص عمل لذوى الهمم ، وتكريم فريق عمل " مصر بكم أجمل " ، وتوزيع شهادات التدريب وعقود العمل للمشاركين ببرنامج (مصر بكم أجمل ) ببورسعيد ، و توزيع عقود عمل لذوى الهمم الذين تم تعيينهم وعددهم (٧٠) بالشركات بمحافظة بورسعيد ، بالإضافة إلى افنتاح خدمة الشباك الواحد بمديرية القوى العاملة ، افتتاح معمل اللغات التعليمى ، وافتتاح مركز تدريب شركة سوموتومو ( الضفائر) ، وتوزيع وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد من العمالة الغير منتظمة ، والتى تتولى مدير القوى العاملة ببورسعيد الإشراف عليها ، كما تأتى الزيارة فى إطار متابعة تنفيذ البرامج التدريبية التى تشرف عليها مديرية القوى العاملة ببورسعيد وتسليم عدد من الشهادات المتدربين فى مجال المهن اليدوية المختلفة .
ووجه " محافظ بورسعيد " الشكر لوزير القوى العاملة على زيارته المستمرة لبورسعيد ، لمتابعة مستجدات أوضاع العمالة وأصحاب المهن المختلفة ببورسعيد ، والحرص على توفير وثائق تأمينية للعاملين و الحفاظ على حقوقهم .
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