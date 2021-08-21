/646314/صفية-العمري-تخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-جديد

تستعد الفنان الكبير صفية العمري لخوض السباق الرمضاني 2022 بعد غياب دام طويلا عن الساحة الفنية والتي أشارت بأن السبب الرئيسي لهذا الغياب هو عدم وجود أعمال تليق بعا أو بتاريخها الفني.

دوت الخليج يرصد استعداد صفية العمري لخوض المنافسة الرمضانية 2022

ويعدد هذا المسلسل في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل وفقا لما صرحت به الفنانة صفية العمري رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به.

صفية العمري تكشف سبب إبتعادها عن الفن

وكانت قد أوضحت صفية العمري للاعلامية لاميس الحديدي السبب الرئيسي وراء ابتعادها عن التمثيل كل هذه الفترة فقالت: “عشان أجاوب على السؤال ده ممكن يكون البعد اختياري بالنسبة لي ومش اختياري في نفس الوقت”.

وتابعت: “بعد المشوار الفني الكبير ده هل يعقل أني أقدم أقل من المشوار والأدوار دي؟ ده مستحيل لذلك أنا قدمت كل الأدوار وخاصة في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوار كثيرة في كل الأجزاء بتاعتها في كافة المراحل العمرية بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز، شبعت بقى بعد كل ده، وكان السؤال ما الذي سيقدم لي بعد ذلك؟ أتقدم لي أدوار بس رفضتها، على الأقل لأن كل اللي أتعرض لا يقارن ولا يليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية”.

وأكملت: “أعتقد أن الدراما بتصنع للشباب لأن الأدوار الثانية مساحتها بقيت صغيرة، والمفروض يضفروا الأجيال مع بعض، لأن مفيش بطل أو بطلة ملوش أب أو أم، أنا اخترت البعد عن الشاشة وبخلص شغل وأرجع على البيت، ممكن أكون مخطئة بس دي شخصيتي، وبروح مناسبات مهمة بالنسبة ليا، مش بروح أي مناسبة وخلاص مع إني اجتماعية وعندي أصحاب من الوسط كتير، وأقربهم ليا إلهام شاهين وهالة صدقي ويسرا وليلى علوي، أنا خجولة جدا ساعات بيروحوا حاجات أنا مش بحب أروحها، وأنا قدام الكاميرا واحدة تانية مختلفة عن الحياة ولما بتطفي الكاميرا برجع البيت، وأبقى شخصيتي الطبيعية وهفضل كده لغاية ما أموت”.

الجدير بالذكر أن صفية العمري ظهرت مؤخرًا، في حفل مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة دورته الخامسة، وكذا ذلك في نهاية يونيو الماضي، وخلال المهرجان، توجهت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، بالشكر لصيفة العمري وأيضًا للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والنجمة إلهام شاهين باعتبارهن نماذج ناجحة للمرأة.