/646313/التعليم-تنشر-رابط-طلبات-التظلمات-لنتائج-الثانوية-العامةعصر-االيوم-ولمدة-أسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تنشر الرابط الالكتروني الخاص بقبول طلبات التظلمات ،عصر اليوم السبت الموافق 21 أغسطس لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ، ويستمر لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد بدء قبول طلبات التظلمات للثانوية العامة

وأضاف الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم: "يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا، وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة الكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وشدد الوزير : "سوف نتقبل طلبات إعادة الفحص مجانًا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب".

كما أعلنت الوزارة بدء المرحلة من التنسيق للثانوية العامة اليوم السبت حتي الاربعاء 28\8\2021