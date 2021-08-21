/646311/مصرع-ربة-منزل-سقطت-من-الدور-الرابع-في-الوراق

لقيت ربة منزل مصرعها، خلال الساعات الأولى اليوم السبت، نتيجة سقوطها من الطابق الرابع في الوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط ربة منزل من الدور الرابع في الوراق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط سيده من الدور الرابع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح وجود جثة ربة منزل بها كسور ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة سقطت من الدور الرابع، اختل توازنها بعد سماع وفاة ابن شقيق زوجها غرقًا أثناء قضائه إجازة الصيف، ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة طفلة توفيت بعد تغيبها 7 أيام عن المنزل، بسبب لهوها فوق السطوح، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث، واستدعاء أسرة المجني عليها لسؤالهم أمام جهات التحقيق، حول الواقعة.

واقعة مأساوية

كانت واقعة مأساوية شهدتها منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان عقب عثور أسرة الطفلة «فاطمة محمود»، على جثتها بعد تغيبها 7 أيام، أعلى سطح منزلهم، بعد أن حشر جسدها بين الطوب والأخشاب فوق السطح، وتوفيت الطفلة بسبب الجوع والعطش.

ظروف غامضة

كان تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، المقدم أحمد فرج، بلاغا من أسرة الطفلة «فاطمة محمود»، وعمرها 3 سنوات، مفاده تغيبها في ظروف غامضة.