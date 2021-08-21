اليوم..عقد قران أحمد سعد على عارضة الأزياء علياء بسيوني

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قرر الفنان أحمد سعد عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني وذلك في خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس الحالي، بعد عدد كبير من الخلافات التي دارت بينهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

ويعد هذا الزيجة الرابعة للفنان أحمد سعد ومن المقرر الإحتفال به في سرية تامة بعيدا عن الأضواء واقتصار الحضور على الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وكان المطرب أحمد سعد، اعلن انفصاله عن خطيبته مؤخرًا، بعد خطبة دامت لـ10 أشهر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، ولم يذكر حينها أي طرف منهما أسباب الانفصال، وقرر الفنان حينها حذف صور علياء بسيوني والأخرى التي جمعتهما سويًا.

نبذة عن علياء بسيوني زوجة أحمد سعد

علياء بسيوني عارضة أزياء عالمية تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وبرغم ذلك لم تنشر صورا لها كثيرة على حساباتها على السوشيال ميديا، لكنها مرتبطة بالسوشيال ميديا بشكل كبير في إظهار بها للمكياج واطلالته المختلفة ومشاركة متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة لها.

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد عقب زيجته الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من ريم البارودي، وهي الثانية، وسمية الخشاب التي تعد الزوجة الثالثة له.

قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

الجدير بالذكر، أن قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني أثارت جدلا على مدار الشهور الماضية، حيث سبق وان احتفل الفنان الشهير بعيد ميلاد خطيبته معترفا لها بحبه الشديد، كما سبق وأن امتدحها في عدة لقاءات عندما سُئل عنها ما يعني أنه كان يعيش قصة حب كبيرة معها.

أحمد سعد يتألق في أغنية الملوك

ونشر الفنان أحمد سعد صورة تكشف عن تصدر أغنية الملوك تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليها: "ويتجدد اللقاء الجديد على تريند رقم1.. شكرًا جمهوري الحبيب".

وحصد أغنية «الملوك» على مايقرب من 500 ألف مشاهدة قبل استكمال يوم من عرض الأغنية واشرف على إنتاج الكليب جاما ميوزيك، للمنتج محمد جابر، ومن إخراج حسين شعبان.

واتت كلمات الأغنية على النحو الآتي:"أنا مش شايف فيكم ح.. انتوا عيال عايشين على الحك..كل الناس عارفكوا على القد.. كل الناس عارفة انى غشيم .. عمرى فى يوم ما احتاجت لحد..مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل اسد.. متربتش انى ابقى لئيم".