/646309/موعد-مباراة-ريال-مدريد-أمام-ليفانتى-والقنوات-الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ليفانتي غداً الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا ،ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني .

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وستذاع مباراة ريال مدريد وليفانتى غداًعلى قناة “BEIN Sports HD 1 ” بتعليق حسن العيدروس ، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ،الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ريال مدريد الى مواصلة التربع على القمة والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدورى الأسبانى، بعدما استهل مشواره بانتصاراً هاماً على فريق ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف وحيد.

بينما يحتل فريق ليفانتى المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بعدما تعادل مع فريق قادش بهدف لكل منهما في الجولة الماضية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتى ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” المباراة أمام ليفانتي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا.

رباعي الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – ناتشو – دافيد آلابا.

وسط الميدان: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – جاريث بيل.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023.

عقد كريم بنزيما

ونشر حساب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" صورة لـ بنزيما مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملين قميص يحمل رقم 2023.

يذكر أن بنزيما انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ولعب بنزيما بقميص ريال مدريد 560 مباراة، وسجل 281 هدفا، وصنع لزملائه 144 هدفًا.

ثيبوه كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن تمديد تعاقده مع تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي.

جدد فريق ريال مدريد تعاقده مع كورتوا، حيث يمتد العقد حتى 2026.

ونشر ريال مدريد عبر الصفحة الرسمية للفريق: “ اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2026”.

مارتن أوديجارد

اتفق نادى أرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ضم النرويجي مارتن أوديجارد، بناءا على رغبة الاعب فى الرحيل بحثاً عن المشاركة الأساسية، وهو ما لن يتوفر له مع أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد .

وكشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 40 مليون يورو تقريبا، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات بدون وجود بند أحقية شراء.

وأكد موقع ”ديفونسا سونترال“ أن إدارة ريال مدريد لا تخشى بيع أوديجارد لآرسنال ولا تعتقد أن رحيله سيؤثر على صفقة هالاند، حيث تعتقد إدارة الملكي أن هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد سواء كان بجواره مواطنه أوديجارد أو رحل عن الفريق.