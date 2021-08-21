فتح باب تسجيل الرغبات فى المرحلة الأولى للتنسيق اليوم السبت 21/8/2021

/646306/فتح-باب-تسجيل-الرغبات-فى-المرحلة-الأولى-للتنسيق-اليوم-السبت-2182021
انطلقت اليوم السبت الموافق 21\8\2021 المرحلة الأولى للتنسيق لدخول الجامعات بداية من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وحتى الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك طبقا للحد الأدنى من المجموع.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق المرحلة الاولي من التنسيق
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت الحد الأدنى لطلاب الشعبة الادبية بالمرحلة الأولى للتنسيق عند 328 درجة فأكثر، بنسبة 80.00% وبإجمالى عدد طلاب 16293.
تنسيق الجامعات 2021
وتتم اختيار الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لوزارة التعليم العالي ويبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ككما شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب الطلاب بالاجراءات الاحترازية اراتداء الكمامات، لافتة إلى أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
ويستطيع الطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
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