«زواج القاصرات»..محور أحداث فيلم «بنات صابرة» لإلهام شاهين

/646304/زواج-القاصراتمحور-أحداث-فيلم-بنات-صابرة-لإلهام-شاهين

تعاقدت الفنانة القديرة إلهام شاهين مؤخرا على عمل سينمائي جديد بعنوان «بنات صابرة» بجانب المؤلفة منى شولح، والمخرجة منى الخضري، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «بنات صابرة» لإلهام شاهين

ويتناقش فيلم «بنات صابرة» أعمال العنف ضد القاصرات، اذ تجسد الفنان إلهام شاهين دور الأم التي تتحمل مسؤولية بناتها، وذلك بعد زواجهم في سن صغير جدا في إطار درامي إجتماعي.

إلهام شاهين تحصد جائزة أفضل ممثلة عن فيلم حظر تجول

وحصدت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" للمرة الرابعة وذلك في حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما الذي أقيم داخل ساحة الهناجر في الأوبرا.

وأعربت شاهين عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: "سعيدة جدًا جدًا بحصولي على جائزة أحسن ممثلة للمرة الرابعة عن فيلم حظر تجول".

وأعربت شاهين عن سعادتها بفوز فيلم "حظر تجول" بأكثر من جائزة

إلهام شاهين تتألق بحدوتة حتة مني من مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات، وبدأ التحضيرات في الجزء الثاني من العمل من خلال حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة الذي من المقرر عرضها بداية من يوم 28 من شهر أغسطس الحالي، على فضائيات cbc.

خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن كل فريق العمل بذلوا مجهودًا كبيرًا من أجل خروجه بهذا الشكل، وشأرت إلى أنها تتمنى تقديم أفلام في السينما تحمل رسائل وقيمة مهمة، لأنها عشقها الأول والأخير.