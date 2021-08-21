مدبولى يتفقد عدداً من المشروعات بمحافظة الإسكندرية

يتفقد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكاتن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع اللواء أحمد على العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها، بمحافظات: الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد رئيس الوزراء أهمية وضخامة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمحافظات المنطقة الشمالية، والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا الإسراع بخطى التنمية، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للموقف التنفيذي لهذه المشروعات، لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، سواء في محافظة الإسكندرية، أو البحيرة، ومنها ما يخدم أهالينا سكان المناطق العشوائية، وكذا مختلف شرائح الدخل، حيث تم التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية بالمحافظتين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.