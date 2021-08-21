رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية.



جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية. يأتى ذلك فى إطار زيارات رئيس مجلس الوزراء للمحافظات للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات المختلفة.

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