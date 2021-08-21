تقرير SciVal العالمى: مصر الأولى إفريقيا فى مجال النشر العلمى لعام 2020

وأوضح بيان صحفى صادر عن وزارة التعليم العالى، أن التقرير سلط الضوء على البلدان المساهمة فى النشر العلمى الأكبر خلال الفترة بين 2016 و2021 باستخدام نظام SciVal فى تحليل أداء الأبحاث.
وأفاد التقرير أنه فى عام 2020 نشرت مصر 31.647 بحثًا، بينما بلغ عدد المنشورات بجنوب إفريقيا 30.970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى إفريقيا.
وأوضح التقرير تقدم مصر من الناحية الكمية خلال السنوات الخمس الماضية، مع الحفاظ على جودة النشر العلمى أعلى من المتوسط العالمى بنسبة 27٪.
وأضاف التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على المخرج العلمى للأبحاث، والذى يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة من جهة أو مؤسسة محددة أو جامعة، وعدد الاستشهادات الإجمالية الصادرة، وعدد الاستشهادات الصادرة لكل بحث، ونسبة الاستشهادات بالنسبة إلى المتوسط العالمى فى مجال أو تخصص محدد، ونوع البحث المنشور، وسنة النشر، بالإضافة إلى مؤشرات التقييم التى استند عليها التقييم، وعدد الأبحاث المنشورة، كتعاون دولى بين الباحثين خارج نطاقهم الدولى فى إنتاجهم العلمى المنشور فى قاعدة بيانات إسكوبس (Scopus).
ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات تمثل نقطة الانطلاق لمزيد من المناقشة حول كيفية مساهمة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات والمؤسسات البحثية فى تعزيز استراتيجيتها البحثية، والحفاظ على مراكز رفيعة المستوى فى المنطقة.
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