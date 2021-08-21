بدء تنسيق الثانوية وعبور إيفرجيفن أبرز اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة أخبار اليوم، ذكرت تحت عنوان (اليوم بدء تنسيق الجامعات.. تحديد أعداد المقبولين بالكليات الثلاثاء أو الأربعاء) أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يبدأ من اليوم وحتى الأربعاء المقبل تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة، وتستوعب المرحلة الأولى نحو 118 ألف طالب وطالبة بحد أدنى 362.5 درجة لطلاب شعبة علمى علوم و328 درجة لشعبة الرياضيات و269.5 درجة للقسم الأدبى.

وأضافت الصحيفة، أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعا اليوم، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خفض نسب الانتساب الموجه بالكليات النظرية لنحو 25%، فيما ستحدد اللجنة العليا للتنسيق فى اجتماع تعقده الثلاثاء أو الأربعاء القادمين تحديد أعداد المقبولين بالكليات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالتعليم تأكيد أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسية قد يصل هذا العام إلى 80% بالجامعات الحكومية، فيما يصل إلى 75% بالجامعات الخاصة، و70% بالمعاهد الهندسية؛ وذلك نظرا لقلة درجات وأعداد طلاب شعبة الرياضة.

أما صحيفة (الأهرام) فذكرت تحت عنوان (52.5 مليار جنيه تعاقدات لتأمين السلع الغذائية خلال جائحة "كورونا") أنه على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة (كورونا) على الأسواق المحلية والعالمية، نجحت مصر فى تأمين مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وضبط الأسواق.

ونقلت الصحيفة عن تقرير حكومى إن قيمة تعاقدات أهم السلع خلال فترة تفشى الجائحة، فى المدة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، بلغت 52.5 مليار جنيه، شملت استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه، و577 ألف طن زيت خام بـ 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 417 ألف طن زيت خام محلى بقيمة 5.9 مليار جنيه، و365.5 ألف طن أرز محلى بنحو 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى سلع أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من تنويع مصادر وارداتها السلعية، لتفادى تقلبات السوق، حيث يتم استيراد القمح من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا ورومانيا، والفول من أستراليا وإنجلترا.

وأوضح أن تأمين مخزون السلع أسهم فى تحقيق استقرار نسبى للتضخم، كما تم إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية على مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه، بينها 4 مستودعات بالمرحلة الأولى فى الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، و3 مستودعات فى المرحلة الثانية بالقاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة المخزون السلعى، ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلا من 4 إلى 6 أشهر، وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية بإجمالى 28 سلعة فى المقررات التموينية التى تصرف للمستهلك، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين، والعمل على تقليل الفاقد ومنع التلاعب، سهولة الجرد، ومعرفة الأرصدة المتاحة فى المحافظات.

وركزت صحيفة (الجمهورية) على بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تحت عنوان (التعبئة والإحصاء: 67.5% ارتفاعا بإيرادات السكة الحديد خلال 6 شهور)، والذى أعلن خلاله ارتفاع إيرادات السكة الحديد خلال النصف الأول من العام الحالى بمقدار 1.5 مليار جنيه مقابل 899.6 مليون خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 67.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع عدد ركاب السكة الحديد إلى 113.8 مليون راكب مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة 9%، وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن مقابل 2.43 مليون طن بنسبة انخفاض 2.8%.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان ("إيفرجيفن" تعود وتعبر قناة السويس) ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن ناقلة الحاويات الأشهر (إيفر جيفن) عادت إلى قناة السويس للمرة الأولى، بعد أزمتها الشهيرة التى أحدثتها فى مارس الماضى، وعبرت السفينة البنمية المجرى الملاحى، أمس، عائدة دون أى حمولة من ميناء (روتردام) بهولندا، فى طريقها إلى الصين، وسط استعدادات قصوى على طول القناة.

وأضافت الصحيفة أن (إيفرجيفن) وصلت المدخل الشمالى للقناة فى بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كآخر سفينة بها، ورافقتها القاطرتان (مساعد1 ومساعد 2) واحدة بالمقدمة والثانية بالمؤخرة، فيما قاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الإشراف على تأمين عبورها، وتولى إرشادها اثنان من كبار مرشدى الهيئة، حتى عبرت بسلام.

وأكد ربيع أن عبور السفينة مجددا فى رحلتها الـ 22 بالمجرى الملاحى، يعكس مدى الأهمية التى تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التى تربط الشرق بالغرب.

وأشارت (المصرى اليوم) إلى أن ربيع تفقد موقع العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بعرض 40 مترا وغاطس 72 قدما، وأكد أن أعمال التطوير تشهد تقدما، وفقا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك بالاعتماد على الكراكات التابعة لها.

وعلى الصعيد الرياضى وتحت عنوان (المصارع المصرى أبوالعطا يكتسح منافسه الإسرائيلى فى بطولة العالم)، أوضحت صحيفة (الشروق) أن المصرى عماد أشرف أبوالعطا البالغ من العمر 20 عاما ينافس على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشباب فى المصارعة الرومانية تحت سن 21 عاما المقامة على مجمع أوفا آرينا بروسيا.

وأضافت الصحيفة أن أبوالعطا استهل مشواره فى البطولة باكتساح نظيره الإسرائيلى ديفيد زيتومرسكى بخماسية نظيفة فى الدور ثمن النهائى لوزن 77 كلج، ليتغلب بعدها على الأرمينى صامويل جريوجيان، فى الدور ربع النهائى، بخمس نقاط مقابل واحدة، ويخسر فى الدور نصف النهائى أمام النرويجى إكساوس موكوبو، ويتبقى له الأمل فى حصد الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى عقد اللجنة التنسيقية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية اجتماعا مهما مساء الخميس بمقر اللجنة الأولمبية، بحضور هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واستقرت اللجنة على جميع الإجراءات الخاصة بالجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الرياضية.