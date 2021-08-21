/646303/رنا-سماحة-تستعد-لإحياء-حفل-جديد-بساقية-الصاوي

تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء للتألق من خلال حفل جديد على مسرح النهر في ساقية الصاوي بالزمالك ضمن حفلات النجوم بموسم الصيف، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل رنا سماحة بساقية الصاوي

من المقرر أن تقدم رنا سماحة خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها المميزة خلال الحفل والتي يقع عليها اختيار الجمهور بشكل أكبر، في وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لأنتقال العدوى.

رنا سماحة تفاجأ الجمهور بحملها

وكانت قد فاجأت رنا سماحة الجمهور منذ ساعات قليلة بحملها في طفلها الأول من زوجها الملحن سامر أبو طالب من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا “.

وبعد دقائق من إعلان الخبر انهالت التعليقات عليها بالتهنئة والمباركات، معربين عن إعجابهم بطريقة إعلانها عن خبر الحمل، وجاءت تهنئات الجمهور على النحو الأتي: :" احلى مامى فى الدنيا يشرف على خير البيبى القمر"، " ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبتي ربنا يكملك على خير ونشوف احلى بيبي في الدنيا".

أخر أعمال رنا سماحة

وكان آخر أعمال المطربة رنا سماحة في دعاء دينى يحمل اسم "ياواسع الرحمات"، وكما طرحت أيضا أغنية "أستاذ تمثيل"، وأغنية "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك، وتعد هذه الأغنيات من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم 7 رجالة.