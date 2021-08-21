/646302/بعثة-يد-الأهلي-تطير-إلى-المغرب-للمشاركة-في-بطولة-أفريقيا-للكؤوس-صور

غادرت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلى إلى المغرب منذ قليل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، عن موعد مبارايات الأهلي والزمالك بدوري المحترفين لرجال كرة اليد لموسم 2021/2022.

الجوله الأولى

الزمالك أمام هليوبوليس

الأهلى أمام البنك الاهلى

الجزيرة أمام الشمس

طلائع الجيش أمام الحوار

هليوليدو أمام ستاد المنصورة

سبورتنج أمام سموحة

المعادى أمام أكتوبر

الطيران أمام أصحاب الجياد

الزهور أمام الأوليمبي

الجوله الثانيه

الزمالك أمام الشمس

الأهلى أمام أكتوبر

الجزيره أمام هليوبوليس

طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره

هليوليدو أمام الحوار

المعادى أمام البنك الاهلى

الطيران أمام الأوليمبى

الزهور أمام أصحاب الجياد.

وستقوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، بالإعلان عن باقي الجولات بعد الإنتهاء من الجدول، وأعلن سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن نظام دوري المحترفين للموسم الجديد 2021/2022، وأوضح سعيد إلى أن نظام دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد سيقام على ثلاث مراحل، كالتالي:

نظام دوري المحترفي في كرة السلة

تضم الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد 18 فريق، ويلعبون دورة من مجموعة واحدة، وتضم تلك المجموعة مرتبط 2002 و2004، ويتم تأهل المراكز الست الأولى للعب على المنافسة، ثم نقسم الـ 12 فرق الأخرى إلى مجموعتين فردي وزوجي، ويتم من خلالهم تحديد الـ 4 فرق الهابطين.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

وخسر منتخب اليد فرصة التتويج بالبرونزية عقب الخسارة أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.