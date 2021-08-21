أخبار مصرية

بعثة يد الأهلي تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا للكؤوس «صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

/646302/بعثة-يد-الأهلي-تطير-إلى-المغرب-للمشاركة-في-بطولة-أفريقيا-للكؤوس-صور

غادرت بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلى إلى المغرب منذ قليل للمشاركة فى بطولة أفريقيا للكؤوس التى تقام خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

8466795c6a.jpg

 

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الأحد، عن موعد مبارايات الأهلي والزمالك بدوري المحترفين لرجال كرة اليد لموسم 2021/2022.

May be an image of 3 people, people standing and indoor

الجوله الأولى

الزمالك أمام هليوبوليس

الأهلى أمام البنك الاهلى

الجزيرة أمام الشمس

طلائع الجيش أمام الحوار

هليوليدو أمام ستاد المنصورة

سبورتنج أمام سموحة

المعادى أمام أكتوبر

الطيران أمام أصحاب الجياد

الزهور أمام الأوليمبي

الجوله الثانيه

الزمالك أمام الشمس

الأهلى أمام أكتوبر

الجزيره أمام هليوبوليس

طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره

هليوليدو أمام الحوار

المعادى أمام البنك الاهلى

الطيران أمام الأوليمبى

الزهور أمام أصحاب  الجياد.

وستقوم لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، بالإعلان عن باقي الجولات بعد الإنتهاء من الجدول، وأعلن سعيد عبدالمنعم، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن نظام دوري المحترفين للموسم الجديد 2021/2022، وأوضح سعيد إلى أن نظام دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد سيقام على ثلاث مراحل، كالتالي:

نظام دوري المحترفي في كرة السلة

تضم الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد 18 فريق، ويلعبون دورة من مجموعة واحدة، وتضم تلك المجموعة مرتبط 2002 و2004، ويتم تأهل المراكز الست الأولى للعب على المنافسة، ثم نقسم الـ 12 فرق الأخرى إلى مجموعتين فردي وزوجي، ويتم من خلالهم تحديد الـ 4 فرق الهابطين.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.  

وخسر منتخب اليد فرصة التتويج بالبرونزية عقب الخسارة أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعثة يد الأهلي تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا للكؤوس «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا