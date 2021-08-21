/646301/جامعة-القاهرة-تخصص-90-منحة-مجانية-لـ-30-الأوائل-فى-كل-شعبة-بالثانوية-العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل منح جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

منح جامعة القاهرة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت ، إن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة، بالاضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، فضلا عن استقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ،مما يؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

منصة جامعة القاهرة التعليمية

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم بالتعاون مع بلاك بورد العالمية، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.