/646300/استقرار-فى-اسعار-الذهب-وعيار-21-الأكثر-شيوعا-بلغ-784-جنيها

يحرص موقع دوت الخليج على نشر أخبار اسعار الذهب يوميا، نظرا لتزايد عدد البحث عن أسعار الذهب من المواطنين ،خاصة المقبلين على الزواج منهم.

اسعار الذهب اليوم فى مصر بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 672 جنيها للجرام. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 784 جنيها كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 896 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب يسجل 6272 جنيها. سعر المصنعية وتتأثر أسعار الذهب في الاسواق المحلية فى جمهورية مصر العربية بشكل مباشر بالتغيرات التي تحدث فى اسواق الذهب، كما يتأثر بحركة سعر الدولار. وتختلف أسعار الذهب فى مصر باختلاف سعر المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر ومن عيار لآخر ، ويبلغ متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا بحسب عيار الذهب وبحسب تاجر وآخر ومن محافظة لآخري.

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