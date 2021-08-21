/646297/موعد-مباراة-اتحاد-جدة-أمام-الرجاء-في-نهائي-البطولة-العربية-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق اتحاد جده السعودي ضيفاً ثقيلاً على منافسه الرجاء المغربي اليوم السبت في نهائي البطولة العربية، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل اتحاد جدة إلى النهائي، عقب تخطيه مواطنه الشباب فى الكلاسيكو نصف النهائى، حيث اقتنص النمور فوزا ثمينا بهدف دون رد فى مجموع المباراتين.

بينما حجز الرجاء مقعده فى النهائى على حساب الإسماعيلي في نصف النهائي بعد فوزه بنتجية 3-1 بنتيجة المباراتين.

يغيب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، عن فريقه في مواجهة الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبالرغم من غياب حجازي، العائد من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو 2020، إلا أنه رافق بعثة فريقه، التي غادرت ظهر اليوم جدة في طريقها إلى مدينة الرباط.

وحصل المدافع المصري على أعلى تقييم في مباراة فريقه أمس أمام الرائد، والتي انهاها الاتحاد لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي. وساهم حجازي في ثلاثية فريقه أمس بتسجيل الهدف الثاني، ليحرز أول هدف له على ملعب الجوهرة المشعة، حيث كانت مباراة الرائد أمس الظهور الأول للمدافع الاتحادي على هذا الملعب منذ انضمامه للاتحاد.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة اتحاد جده أمام الرجاء عبر قنوت قناة أبو ظبى الرياضية.

و الجدير بالذكر ان حقق فريق الاتحاد السعودي فوز قوي على فريق الرائد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء الأسبوع الثاني في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة.

ونجح مهاجم فريق الاتحاد السعودي، فهد المولد من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة السادسة من اللقاء.

وأكد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد، على نتيجة المباراة بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة، من خلال عرضية من بيدرو هينريكي.

واختتم روماريو ريكاردو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة من جاري مينديس رودريجيز.