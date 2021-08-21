/646296/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-أتلتيك-بيلباو-والتشكيل-المتوقع

يدخل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو بملعب سان ماميس، بمواجهة من قمم الدوري الإسباني تقام لحساب الجولة الثانية من البطولة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكان برشلونة قد نجح في التكشير عن أنيابه بالجولة الأولى رغم رحيل ليونيل ميسي، حيث حقق فوزًا عريضًا على ريال سوسييداد برباعية لهدفين.

أما بيلباو فقد افتتح الموسم بتعادل مخيب للآمال مع إلتشي خارج الديار، لكن الأمل يحدو كتيبة مارسيلينو للثأر من هزيمة نهائي كأس الملك الموسم الماضي بتحقيق الفوز على كتيبة رونالد كومان.

تشكيل برشلونة المتوقع:

في حراسة المرمي: نيتو جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

فوز برشلونة

حقق فريق برشلونة الفوز في أول مبارياته في الدوري الإسبباني الممتاز على حساب ريال سوسيداد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدور الإسباني، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتلوني.

نجح الإسباني جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في غياب ميسي في أول لقاء رسمي للفريق مع ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة عن طريق ممفيس ديباي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم جيرارد بيكيه برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليكس روميرو.

سجل مارتين برايثوايت الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فرينكي دي يونج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارتن برايثوايت برأسية مباشرة قوية سكنت شباك الحارس أليكس روميرو.

مارتين برايثوايت

عاد مارتين برايثوايت بالهدف الثالث لفريقة والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع أبعدها الحارس أليكس روميرو بشكل سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام مارتن برايثوايت الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.