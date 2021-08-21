/646293/تعرف-علي-موعد-سفر-المنتخب-الوطنى-إلى-الجابون-تفاصيل

قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سفر بعثة الفراعنو إلى الجابون، والتي من المقرر يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقى المنتخب الوطنى نظيره الجابونى يوم 5 من نفس الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى الجابون، خاصة وأن لاعبى المنتخب يعانون من الاجهاد بسبب ضغط مباريات الدورى.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل موعد اقامة مباراة منتخبي مصر وأنجولا في بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لتقام في التاسعة مساء الأربعاء الأول من سبتمبر المقبل بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حسام البدري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.