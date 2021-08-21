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مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة اتحاد جدة ضد الرجاء فى نهائى البطولة العربية للأندية ، فضلا عن مواجهة ليفربول أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية

تقام مباراة اتحاد جدة أمام فريق الرجاء المغربى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية       

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة ليفربول أمام فريق بيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium          

أستون فيلا  أمام فريق نيوكاسل يونايتد  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium        

ليدز يونايتد  إيفرتون  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium  

تقام مانشستر سيتي أمام فريق نوريتش سيتي  الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium         

كريستال بالاس  أمام فريق  برينتفورد  الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium                  

برايتون أمام واتفورد  الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس أمام فريق ريال مايوركا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect

غرناطة  أمام فريق فالنسيا  الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

إسبانيول أمام فريق فياريال  الساعة السابعة والنصف مساء على قناة 2 beIN Sports Connect            

أتلتيك بيلباو  أمام فريق برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect

 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

انتر ميلان أمام فريق جنوى  الساعة السادسة والنصف مساء   

هيلاس فيرونا  أمام فريق  ساسولو  الساعة السادسة والنصف مساء

تورينو   أمام فيرق أتلانتا  الساعة التاسعة إلا ربع مساء   

إمبولي   أمام فريق  لاتسيو الساعة التاسعة إلا ربع مساء             

 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تقام مباراة موناكو أمام فريق  لانس  الساعة الخامسة مساء             

تقام مباراة سانت إيتيان أمام فريق  ليل  الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

تقام مباراة الفتح أمام فريق الفيحاء  في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية             

تقام مباراة الشباب أمام فريق الاتفاق  الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  

تقام مباراة الانتاج الحربي  أمام  الاتحاد السكندري  الساعة السابعة مساء على قناة 2 On Time Sports             

تقام مباراة البنك الأهلي  أمام غزل المحلة في تمام  الساعة السابعة مساء على قناة 1On Time Sports  

تقام مباراة المقاولون العرب أمام   مصر المقاصة في تمام  الساعة التاسعة مساء على قناة 2 On Time Sports            

تقام مباراة سموحة أمام  الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 On Time Sports

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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