مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة اتحاد جدة ضد الرجاء فى نهائى البطولة العربية للأندية ، فضلا عن مواجهة ليفربول أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية
تقام مباراة اتحاد جدة أمام فريق الرجاء المغربى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تقام مباراة ليفربول أمام فريق بيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا أمام فريق نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium
ليدز يونايتد إيفرتون الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
تقام مانشستر سيتي أمام فريق نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس أمام فريق برينتفورد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium
برايتون أمام واتفورد الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس أمام فريق ريال مايوركا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect
غرناطة أمام فريق فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect
إسبانيول أمام فريق فياريال الساعة السابعة والنصف مساء على قناة 2 beIN Sports Connect
أتلتيك بيلباو أمام فريق برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
انتر ميلان أمام فريق جنوى الساعة السادسة والنصف مساء
هيلاس فيرونا أمام فريق ساسولو الساعة السادسة والنصف مساء
تورينو أمام فيرق أتلانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء
إمبولي أمام فريق لاتسيو الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
تقام مباراة موناكو أمام فريق لانس الساعة الخامسة مساء
تقام مباراة سانت إيتيان أمام فريق ليل الساعة التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة
تقام مباراة الفتح أمام فريق الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية
تقام مباراة الشباب أمام فريق الاتفاق الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
تقام مباراة الانتاج الحربي أمام الاتحاد السكندري الساعة السابعة مساء على قناة 2 On Time Sports
تقام مباراة البنك الأهلي أمام غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة 1On Time Sports
تقام مباراة المقاولون العرب أمام مصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 2 On Time Sports
تقام مباراة سموحة أمام الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 On Time Sports
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