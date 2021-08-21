/646292/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة اتحاد جدة ضد الرجاء فى نهائى البطولة العربية للأندية ، فضلا عن مواجهة ليفربول أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية تقام مباراة اتحاد جدة أمام فريق الرجاء المغربى في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة أبو ظبى الرياضية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تقام مباراة ليفربول أمام فريق بيرنلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا أمام فريق نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 3 HD Premium ليدز يونايتد إيفرتون الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 2 HD Premium تقام مانشستر سيتي أمام فريق نوريتش سيتي الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium كريستال بالاس أمام فريق برينتفورد الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 4 HD Premium برايتون أمام واتفورد الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس أمام فريق ريال مايوركا الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connect غرناطة أمام فريق فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect إسبانيول أمام فريق فياريال الساعة السابعة والنصف مساء على قناة 2 beIN Sports Connect أتلتيك بيلباو أمام فريق برشلونة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports Connect مواعيد مباريات الدوري الإيطالي انتر ميلان أمام فريق جنوى الساعة السادسة والنصف مساء هيلاس فيرونا أمام فريق ساسولو الساعة السادسة والنصف مساء تورينو أمام فيرق أتلانتا الساعة التاسعة إلا ربع مساء إمبولي أمام فريق لاتسيو الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي تقام مباراة موناكو أمام فريق لانس الساعة الخامسة مساء تقام مباراة سانت إيتيان أمام فريق ليل الساعة التاسعة مساء مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة تقام مباراة الفتح أمام فريق الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساء على قناة الرياضية السعودية تقام مباراة الشباب أمام فريق الاتفاق الساعة الثامنة مساء على قناة الرياضية السعودية مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة تقام مباراة الانتاج الحربي أمام الاتحاد السكندري الساعة السابعة مساء على قناة 2 On Time Sports تقام مباراة البنك الأهلي أمام غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة 1On Time Sports تقام مباراة المقاولون العرب أمام مصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 2 On Time Sports تقام مباراة سموحة أمام الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة 1 On Time Sports

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