وأوضح الخشت، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الـ90 منحة تشمل الالتحاق بأى نظام تعليمى بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.
وأشار إلى أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمى لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة، بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس فى مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم فى إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدى إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.
وأكد أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكى فى العالم بالتعاون مع بلاك بورد العالمية، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة القاهرة: تخصيص 90 منحة للـ30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.