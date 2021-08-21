رئيس جامعة القاهرة: تخصيص 90 منحة للـ30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ30 الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة "علمى علوم - علمى رياضة – أدبى" تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.





وأوضح الخشت، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الـ90 منحة تشمل الالتحاق بأى نظام تعليمى بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمى لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة، بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس فى مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم فى إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدى إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكى فى العالم بالتعاون مع بلاك بورد العالمية، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.