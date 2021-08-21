عبدالعاطى: نستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - استقبل عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، لبحث جهود الوزارة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول إلى نظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بنطاق محافظة أسيوط.





حضر اللقاء المهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة. وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأن هذا اللقاء يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية، مشيراً الى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وتأهيل المساقى فى جميع الأراضى القديمة، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. ومن جانبه أعرب عصام سعد عن دعمه الكامل لخطة وزارة الموارد المائية والرى فى التحول لنظم الرى الحديث وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية فى مجال الموارد المائية بنطاق المحافظة.

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