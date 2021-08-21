مدير «الأغذية العالمى»: الدولة المصرية دورها مهم فى رعاية الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى، على توجيه التهنئة إلى برافين أجراوال بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنياً له فترة عمل متميزة ومثمرة، وأعرب عن أمله فى استكمال مسيرة التعاون والتنسيق والعمل المتميز بين الوزارة والبرنامج والذى يعد من أفضل الشركاء الدوليين وكذا البناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

وعرض وزير التنمية المحلية، لبعض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين واستراتيجية عمل وزارة التنمية المحلية والمشروعات والبرنامج القومية التى تتابع تنفيذها وفقاً للتكليفات الرئاسية والمتابعة الخاصة من رئيس الوزراء والتى تهتم بخدمة المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وتغيير حياتهم للأفضل وعلى رأسها البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأعرب الوزير عن تقديره للدعم الذى قدمه برنامج الأغذية العالمى للعديد من المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيداً بالمساندة الهامة التى قدمها البرنامج للعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجاً بعدد من محافظات الصعيد عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالى سبعة آلاف شخص بقرى قنا وسوهاج وأسيوط للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض اللواء محمود شعراوى، لبعض ملفات التعاون الجارية بين الوزارة والبرنامج وعلى رأسها دعم البرنامج لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية التى تتميز بها بعض المحافظات وإطلاق منصة "أيادى مصر" بالتنسيق مع الوزارة والتى نجحت فى دعم المنتجات اليدوية للمرأة لتمكينها اقتصادياً وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة فى الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والفتيات فى ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترة الحالية.

وأشار "شعراوى" إلى أن تلك المنصة حظيت باستحسان وترحيب من القيادة السياسية ومجلس الوزراء باعتبارها أحد المشروعات القومية، حيث سيتم دعم تلك المنصة خلال الفترة الحالية بعدد من الأفكار والمقترحات بالتنسيق مع بعض الوزارات عبر إطلاق حملة تسويقية موسعة لها وتقديم الدعم الفنى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى فى هذه المرحلة إلى ربط منصة "أيادى مصر" بالتكتلات الاقتصادية الموجودة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بما سيوفر كل الدعم للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التى تتميز بها تلك المحافظات وتوفير الدعم التسويقى والتدريبى لتلك التكتلات وعلى رأسها تكتل "الفركة بمركز نقادة بقنا" و"التلى بمركز شندويل بسوهاج والأثاث بمركز طهطا بسوهاج" بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى والمساعدة فى عملية الترويج والتسويق لتلك لها عبر تلك المنصة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الوزارة بدعم تلك التكتلات لخلق فرص عمل وتحسين مستوى وجودة المنتجات التى تصنعها تلك التكتلات والتسويق لها، لافتاً إلى الرغبة التى أبدتها منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ورغبتها فى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإطلاق منصة " أيادى أفريقيا " للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخراً.

كما عبر شعراوى عن تقديره للتنسيق الذى يجرى مع البرنامج فيما يخص إنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتى تهدف إلى رصد ومتابعة المشروعات والخدمات التى تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى مشروع دعم المجتمعات الريفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للنهوض بعدد من القرى فى محافظات الصعيد وذلك فى إطار البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجعلها قرى نموذجية ومتكاملة فى كافة الخدمات التى تهم المواطنين خاصة البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن مبادرة حياة كريمة لا تسعى منها الدولة المصرية إلى توفير مسكن لائق لأبناء القرى المصرية أو تحسين الخدمات المقدمة لهم فى القرى فقط ولكن عبر إتاحة فرصة عمل مستدامة لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر ومواجهة البطالة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية ودعم قدرات الوحدات المحلية والتوسع فى منصبة " أيادى مصر " لتشجيع التسويق الإلكترونى، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتى بلغ عددها تقريباً 120 تكتل فى 52 مركز إدارى بمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أعرب برافين أجراوال، عن تقديره لحرص وزير التنمية المحلية على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط المواطنين بالاقتصاد الوطنى للدولة، مؤكداً أهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً فى مختلف المحافظات، وأهمية المشروع القومى العملاق الخاص بحياة كريمة لتحسين حياة الملايين من الأسر المصرية فى القرى والمحافظات المستهدفة.

كما أشار مدير برنامج الأغذية العالمى، إلى استعداده البرنامج ليكون جزءاً من نجاح البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وتوفير فرص عمل والتدريب للمواطنين فى القرى، ودعم جهود الحكومة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى فى مختلف المحافظات.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بالجهود التى تقوم به وزارة التنمية المحلية، واصفا إياها أنها من أهم الوزارات بالحكومة التى تقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظات لخدمة المواطنين فى كافة المدن والقرى المصرية، وتسخير كل الدعم والإمكانيات الخاصة بالبرنامج فى مجالات العمل المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها التعاون فى مجال توفير فرص العمل بقرى حياة كريمة.