حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 22-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 22-8-2021

مهنيًا: تنجح في مهمة أو دراسة ، أو تحقق ربحًا من فرصة مواتية ، ويمكن دعمك من قبل جهات مؤثرة.

عاطفياً: تشعر بالإثارة والفرح اليوم لمقابلة من تحب والصدق معه بشأن حقيقة مشاعرك تجاهه ، وسيرد الجميل.

صحياً: أنت طوعي وكلمتك هي كلمتك إذا اتخذت قراراً بشأن حالتك الصحية

حظك اليوم برج الثور الاحد 22-8-2021

مهنياً: سترتقي عالياً في سماء تخصصك ، تلعب دوراً إيجابياً يعود بالفائدة على اهتماماتك واهتماماتك. ستفتح أبواب مهمة أمامك ويمكنك اتخاذ قرار مصيري.

عاطفياً: أنت تعيد الحساب وتنظر إلى طبيعة علاقتك مع من تحب وتحاول الاقتراب منه ، لكنك تشعر باهتمامه الكبير بك.

صحياً: تتعب كثيراً في العمل ، يجب أن تفكر جدياً في الراحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 22-8-2021

مهنياً: تنتظرك مفاجآت سارة أو إيجابيات غير متوقعة تصب في مصلحتك وتلبي رغبات معينة.

عاطفياً: لا تلهي نفسك في علاقة غير عاطفية ، لكن حاول إقامة علاقة مستقرة تنتهي بالاستقرار.

صحياً: لا تهمل حالتك الصحية وتأكد من العناية بجسمك والقلق بشأن الكثير من الأشياء التي تمنعك من ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 22-8-2021

مهنياً: هذا اليوم يسلط الضوء على مشكلة مالية أو عوائد مشتركة ، ويمكن الحديث عن رحيل أو غياب.

عاطفياً: لا تتناقض في أفعالك وأقوالك أمام من تحب ، ولا تفعل أشياء تجعله يغضب منك.

صحياً: قوة الإرادة أمر ملح في حالتك ، وعليك التحلي بالصبر للتخلص من مشاكلك الصحية.

حظك اليوم برج الأسد الاحد 22-8-2021

مهنياً: قد تحتاج إلى الدفاع عن نفسك أو وجود علاقة شخصية مهددة والتعامل مع بعض الخلافات.

عاطفياً: لا تغضب ، قلبك طيب ، سامح من تحب إذا أخطأ في حقك ، وابدأ معه صفحة جديدة.

صحياً: لا تنشغل بالفرار من الدعوة للمشي يومياً في الصباح.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 22-8-2021

مهنياً: يمكنك مناقشة القضايا المالية المتعثرة ، لكن الحذر في هذه المرحلة ، لكن الاختراقات قريبة.

عاطفياً: حوارات غنية بالنصائح ترفع حصصك مع الشريك ، لذا حاول الاستفادة من الموقف لتقوية العلاقة بينكما.

صحياً: أمام العديد من الحلول ، يمكنك اختيار أحدها للحفاظ على شكلك وصحتك ورفاهيتك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 22-8-2021

مهنياً: تستمتع بجو إيجابي للغاية يجلب لك الحلول والعناية بالمحيطات.

عاطفياً: لديك تجربة تشعر فيها بالحرج ، أو تتأرجح بين الإيجابي والسلبي ، لكنك سرعان ما تشعر بتحسن.

صحياً: تتحسن الصحة ، وتتدفق الإيجابية ، ولديك بعض الاجتماعات الشيقة التي تولد الإثارة في قلبك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 22-8-2021

مهنياً: طموحك كبير ولا حدود له ، لكنك تبحث عن الفرصة المناسبة لمساعدتك في تحقيق هذا الطموح.

عاطفياً: الشريك يتصرف بغرابة اليوم ، فحاول إخباره بما يقلقك لتصحيح الموقف.

صحياً: لا تتجاهل الأعراض التي تزعجك في الليل ، استشر طبيبك.

حظك اليـوم برج القوس الاحد 22-8-2021

مهنياً: تعيش في أجواء غنية وواعدة وغنية مادياً ومعنوياً. يوم جيد. نوعية الوقت جيدة جدا.

عاطفياً: اعتذر للشريك عن سلوكك السيئ وبرر موقفك السلبي تجاهه ، لأنه سيتفهم موقفك.

صحياً: السعي وراء المشاكل يهدئ أعصابك ، احذر مما يمكن توقعه لأنه قد يجلب لك العديد من المفاجآت.

حظك ليـوم برج الجدي السبت21-8-2021

مهنياً: أنت تشرع في مشاريع جديدة ، الحظ حليفك ، أيام داعمة تساهم في تطور ظروفك المهنية وتزيد من فرص نجاحك ، مما يجعلك تمارس جاذبيتك وتغتنم الفرص المهنية والأكاديمية والشخصية

عاطفياً: يمكنك أن تغمض عينيك عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كلياً والاسترخاء والابتسام مرة أخرى إلى الحياة.

صحياً: أدعوكم إلى السهر والرقص والاسترخاء ولكن في مكان صحي ومناسب.

حظك اليـوم برج الدلو الاحد 22-8-2021

مهنياً: هذا اليوم ينيرك ولكنه يجعلك تبحث عن الحقيقة وتقاتل من أجلها وترفض أي هروب.

عاطفياً: هذا اليوم مفترق طرق في حياتك ، لكن لا شيء يمكن أن يثبط زخمك ، بل اقتحام الساحات ، واثقًا فيك.

صحياً: وصلت الأمور إلى مستوى غير آمن ، فابادر بالتمارين الرياضية التي ستؤثر إيجاباً على صحتك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 22-8-2021

مهنياً: هذا اليوم يجعلك تسترجع مواقف معينة من الماضي ، اتبع حدسك وكن هادئاً.

عاطفياً: يحدث خلل في علاقتك بإحدى النساء بعد أن تكون على وشك الدخول في علاقة جدية.

صحياً: تأكد من أن سريرك ووسادة طبيان حتى لا تشعر بالانزعاج أثناء النوم.