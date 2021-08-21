الأرصاد تتوقع طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وفيما الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 26 الإسكندرية 33 25 وادى النطرون 35 25 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 26 دمنهور 35 26 بلطيم 33 25 مطروح 31 25 السلوم 32 24 سيوة 37 22 بورسعيد 33 25 دمياط 33 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 36 25 الإسماعيلية 38 24 السويس 36 24 العريش 34 25 رفح 34 24 رأس سدر 38 24 نخل 35 19 نويبع 39 28 طابا 37 25 كاترين 32 16 الطور 34 27 شرم الشيخ 39 28

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