شوقى علام: اعتبار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة تتويجا لدورها ومسيرتها

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتجديد الثقة به ومد خدمته عامًا جديدًا مفتيًا لجمهورية مصر العربية.





جاء ذلك خلال استئناف، الدكتور شوقى علام، حلقات برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، مثنيًا أيضًا على قرار الرئيس باعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، قائلًا: "نقرأ من خلال القرار سطورًا تقول إننا لدينا مسؤولية كبيرة فى المرحلة القادمة بشأن تجديد الخطاب الدينى بما يعطى صورة حضارية لهذا الدين القويم وبذل جهود عديدة من قبل الدار فى المرحلة القادمة لأجل هذا الهدف النبيل، وهو إيصال ديننا الحنيف الى العالمين ليس فى مصر فقط بل إلى العالم الخارجى أيضًا باعتبار أننا أنشأنا مظلة عالمية وهى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وهى مظلة جامعة لشيوخ الإفتاء فى العالم كله".

وتطرق المفتى، إلى أصداء المؤتمر العالمى السادس للإفتاء الذى عقدته دار الإفتاء المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة نجحت فى استضافة المؤتمر فى ظل ظروف دولية غير عادية، مضيفًا: "شاهدنا إقبالًا كبيرًا من علماء ومفتى العالم، وقرأنا من خلاله قوة مصر ورصانة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية، ونجاحنا على مستويات عديدة من حيث التنظيم ومن حيث الإجراءات الاحترازية التى قامت بها وزارة الصحة فى استقبال الوفود وتوديعهم فى مطار القاهرة الدولى".

ولفت النظر إلى أن كل هذه الأمور تشهد على ريادة مصرية من نوع خاص فى ظل هذا الظرف الاستثنائى، معلقًا: "نستطيع من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن نصل بالخبرة الإفتائية المصرية إلى العالمين جميعًا"، مؤكدًا أن تجديد الرئيس له هو تشريف يحمله مسؤولية كبيرة.

وحول قرار اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة، أشار المفتى إلى أن دار الإفتاء مؤسسة عريقة لها دور كبير متجذر فى التاريخ ليس وليد اليوم، ولذلك فهذا القرار جاء تتويجًا لمسيرتها، وارتقى هذا القرار بدار الإفتاء المصرية ارتقاء كبيرًا للغاية.