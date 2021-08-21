مفوضية اللاجئين تشيد بمصر لسماحها لطالبى اللجوء بالتسجيل فى نظام التعليم

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بيان مفوضية اللاجئين، الذى أشاد بمصر لسماحها للاجئين وطالبى اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم العام.





وجاء فى بيان المفوضية الذى نشره شوقى: "للعام الثانى على التوالى سمحت وزارة التربية والتعليم المصرية للاجئين وطالبى اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم العام. تمكن مصر الطلاب الآتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص التعليم بشكل متساو مع الطلاب المصريين.. شكرا مصر".

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