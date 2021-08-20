/646291/ترتيب-الدوري-دجلة-يقترب-ضمان-موسم-جديد-والزمالك-على-خطوة-بالتتويج

شهد ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، على العديد من التغيرات في مراكز الفرق، في مختلف الجدول، بعد مباراة الإسماعيلي وانبي، والأهلي والمصري البورسعيدي، والزمالك وسيراميكا كليوباترا.

في نهاية مواجهات القمة في الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، شهد الجدول على العديد من الإختلالات مراكز الفرق. ويستعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات القمة بالأسبوع الثاني والثلاثون. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 76 نقطة. 2- الأهلي 72 نقطة. 3- المصري 49 نقطة. 4- بيراميدز 49 نقطة. 5- سموحة 47 نقطة. 6- الاتحاد السكندري 43 نقطة. 7- إنبي 43 نقطة. 8- طلائع الجيش 40 نقطة. 9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة. 10- مصر للمقاصة 37 نقطة. 11- الجونة 37 نقطة. 12- الإسماعيلي 37 نقطة. 13- المقاولون العرب 35 نقطة. 14- غزل المحلة 34 نقطة. 15- البنك الأهلي 32 نقطة. 16-وادي دجلة 28 نقطة. 17- أسوان 27 نقطة. 18- الإنتاج الحربي 26 نقطة.

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