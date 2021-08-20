/646289/الأهلي-يستعيد-نغمة-انتصاراته-على-المصري-برباعية-بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز كاسح برباعية، على حساب المصري البورسعيدي، مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

أهداف المباراة

نجح صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول لفريق في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول على رأس صلاح محسن الذي سددها في الشباك.

عاد عمر كمال مهاجم فريق المصري بالهدف الأول لفريقه المصري وهدف التعادل في الدقيقة التاسعة والعشرون من عمر المباراة، من خلال كرة مقوسة من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق أحمد شديد قناوي لتصل إلى عمر كمال الذي راوغ علي معلول وسدد كرة قوية للغاية تصدى لها الشناوي لكنها اخترقت الشباك.

سجل طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للنادي الأهلي في المباراة في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال كرة مقوسة رائعة من حسين الشحات من الطرف الأيمن لصالح الأهلي على رأس طاهر محمد طاهر الذي سدد كرة رائعة برأسه ولم يتحرك حارس المصري لتسكن الكرة الشباك.

عاد المصري بهدف التعادل في الدقيقة الواحد والأربعين من عمر اللقاء، من خلال تسديدة رائعة من أحمد رفعت من نقطة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لـ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

كرة قطعت من عمر كمال بواسطة حمدي فتحي الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات وراوغ أحمد شوشة مدافع المصري ليسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء بدلا من إرسال كرة عرضية ليخدع الجميع ويسدد الكرة في الشباك.ك

نجح حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال كرة قطعت من عمر كمال بواسطة حمدي فتحي الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات وراوغ أحمد شوشة مدافع المصري ليسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء بدلا من إرسال كرة عرضية ليخدع الجميع ويسدد الكرة في الشباك.

أكد محمود عبد المنعم كهربا بالهدف الرابع في الدقيقة الثمانين من ٧مر اللقاء، من خلال كرة قطعت من لاعبي المصري بعد كرة طولية من حارس المرمى لتصل إلى حسين الشحات الذي انفرد بالمرمى، ومرر الكرة إلى كهربا الذي سدد الكرة بالقدم اليسرى داخل الشباك