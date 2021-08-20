فيديو.. نشوى الحوفى: الرئيس السيسى منح الثقة للمرأة المصرية

وأضافت الحوفى، خلال برنامج "60 دقيقة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "الشاطر اللى بيقرأ التاريخ ويدرك أن هذه المرأة يمكن الاعتماد عليها"، متابعة: "أعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرأ هذا التاريخ جيد جدًا وأدرك أن ثقته يجب أن تمنح لهذه المرأة".
وأوضحت أن المرأة فى السنوات الماضية كانت تطلب فى أوقات الحاجة، والآن لم تعد تطلب فى أوقات الحاجة، مؤكدة أن الرئيس السيسى أدرك حاجة المرأة لمنحها الثقة وقدرتها على حماية الوطن.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية بعد 2014 أدركت كيف أن المرأة نجحت فى حماية الوطن فى أحلك أزماته، منوهة إلى أن تضحية المرأة بأبنائها وتقديمهم شهداء فداء للوطن كان محل تقدير من الرئيس.
وأكدت أن المرأة المصرية ساهمت فى إنجاح الإصلاح الاقتصادى بتصديق الدولة، كما أثبتت المرأة قدرتها على إدارة المشروعات الاقتصادية.
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