/646287/اشتعال-منافسات-الدوري-السعودي-حصاد-مباريات-الجولة-الثانية

أقيمت اليوم الكثير من المباريات الهامة في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي: انتهى ديربي الدوري السعودي بين فريقي الهلال والتعاون، بفوز "الزعيم" بهدفين مقابل هدف. فاز فريق الباطن على منافسه فريق أبها بهدفين مقابل هدف. حقق فريق ضمك الفوز على فريق الطائي بهدف نظيف.

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