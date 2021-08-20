/646286/ملخص-مباريات-الدوري-الأردني-اليوم-الجمعة
شهدت منافسات الدوري الأردني اليوم الجمعة على منافستين، في الأسبوع الرابع عشر، من منافسات الدوري الأردني، بين فريق السحاب وشباب الأردن، وفريق معان والبقعة.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
نتيجة مباراة معان والبقعة
انتهت أحداث مباراة معان الأردني والبقعة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فريق معان، في لقاء الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري الأردني الممتاز، على ملعب القبعة.
يحتل فريق معان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد ٧ نقاط من أصل ٦ مباريات، في يحتل فريق البقعة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، بدون نقاط من أصل ٤ مباريات.
نتيجة مباراة سحاب وشباب الأردن
نجح فريق سحاب في تحقيق الفوز على فريق شباب الأردن، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الأسبوع الرابع عشر، من منافسات دوري المناصير الأردني.
ويقع فريق شباب الأردن في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأردني المنتاز، برصيد ١٠ نقاط من أصل ٦ مباريات.
في حين يحتل فريق سحاب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد ٨ نقاط، من أصل ٦ مباريات.
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