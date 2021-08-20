صور.. أندريه زكى من كنيسة العاشر: نشكر السيسى على دولة ما بعد 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والمهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ، وعبدالله الرماح، عضو مجلس النواب، والدكتور الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، والأب يوحنا مينا، راعى كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بالعاشر من رمضان، والمهندس علاء الحضرى، نائب رئيس مجلس المدينة، ومدحت شهاب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالعاشر من رمضان، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بمحافظة الشرقية.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى، خطاب الحفل وقال فى بداية كلمته: "بعد أن تابعنا ما يحدث حولنا من توترات وأحداث عالمية، نصلى دائمًا ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، وكيف تجاوزنا تهديدات كادت أن تعوق استقرار مصرنا الغالية، ومن هنا أرسل برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على دولة ما بعد 30 يونيو".

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى كلمة الاحتفال: "اكسر الدوائر المغلقة من حولك التى تبعدك عن محبة الآخر، أحب أخيك وقريبك والجميع من حولك، ولا تجعل رؤيتك الضيقة دليلك لمحبة الآخر، كيف لك أن لا تحب قريبك الذى تراه، وتحب الله الذى لا تراه، نصلى أن يمنحنا الله القدرة على المحبة الحقيقة للجميع".

وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته: "أشعر بسعادة كبيرة اليوم لوجودى معكم بكنيسة العاشر، وأتقدم بخالص التهنئة للشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب وراعى الكنيسة الإنجيلية بالعاشر من رمضان".

كما شارك فى مراسم الاحتفال، القس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، الدكتور القس ثروت وهيب، أستاذ الإرساليات بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ نبيل فهمى سكرتير مجلس الكنيسة، والأخ ميشيل ناجى، خريج كلية اللاهوت الإنجيلية.