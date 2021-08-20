/646284/الشوط-الأول-بسيل-أهداف-الأهلي-يتقدم-على-المصري

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي ونادي المصري البورسعيدي، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهدف مقابل هدفين، المارد الأحمر، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

ويستعرض تحيامصر نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والمصري البورسعيدي. نجح صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول لفريق في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول على رأس صلاح محسن الذي سددها في الشباك.

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