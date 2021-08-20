حمو بيكا يتحدى قرار النقابة ويحي حفلا بالساحل الشمالي مع عمر كمال

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دوت الخليج يرصد أحدث حفلات حمو بيكا بالساحل الشمالي

ويأتي هذا الحفل كعادته من حفلات بيكا مناقضا لقرار نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، والتي أفادت بمنع بيكا من الحصول على أي تصريح خاص بالحفلات حتى يتجاوز اختبارات النقابة ويحصل على العضوية.

حمو بيكا يتعرض للهجوم بسبب بوست تهنأة الثانوية العامة

تعرض الفنان ومطرب المهرجات الشعبية حمو بيكا لحملة تنمر شنيعه منذ بداية ظهوره سواءا بسبب لهجته أو عفويته في الحديث، وملابسه الغريبة التي يتناولها البعض بشكل ساخر كل هذا لم يؤثر على طريق بيكا في النجاح، لكنه قرر الخروج عن صمته والإعراب عن غضبه عندما تكرر وصفه بـ «الجاهل» من قبل عدد كبير من متابعيه خاصة بعدما نشر بوست يهنأ به طلاب الثانوية العامة.

كتب بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بتقولو عني جاهل ومش متعلم.. مع ان دي حاجة انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور بس هرجع واقولكم تاني إنه ا حاجة مكنتش بايدي”.

وتابع بيكا: “نت بقي يا متعلم التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟ التعليم علمك ان تفضل تتنمر علي خلق الله ؟ التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمه في حد هو اقل منك في شئ؟ اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح وانت اصلًا موركش حاجة تعملها”.

واستكمل حديثه: “انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه اتعلمت احترم الكبير والصغير.. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد.. اتعلمت حاجات كتير جدًا في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس..!”

واختتم بيكا كلامه موجها نصيحة للمتنمرين: “فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربيه قبل التعليم.. صباحكم فل”.

إلغاء حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

الجدير بالذكر، أنه ألغت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات حفل مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الذي كان من المقرر أن يقام يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إثارة العديد من الجدل حوله بسبب منع الرجال من حضور الحفل.

وأتى قرار إلغاء حفل حمو بيكا بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم وإجتيازهم إختبارات عضوية النقابة، وتم اقتصار الحفل على فقرة استعراضية للراقصة البرازيلية لورديانا.