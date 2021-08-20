/646282/بلقيس-تطرح-أولى-تجاربها-الغنائية-باللهجة-المصرية-بعنوان-دبلوماسي

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال بلقيس

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.

والإغنية من توزيع جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي ، إخراج: علي أبو طالب.

بلقيس تتألق بدار الأوبرا

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية بلقيس أحيت حفلا غنائيا في يوم 12 أغسطس بمصر بعد العديد من الجدل الذي دار بينها وبين نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان هاني شاكر، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد طه وذلك في الساعة الثامنة مساءً، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 210 للصفوف الخلفية و 710 للصفوف الأمامية.

نقابة الموسيقين تتراجع عن منع بلقيس من الغناء في مصر

ونشبت أزمة قوية بين النقابة وبلقيس ولكن تراجعت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر عن قرارها التي أصدرته بشأن حظر التعاون مع الفنانة اليمنية بلقيس ومنعها من إحياء أية حفلات داخل مصر، ووصل كلا الطرفان بلقيس والنقابة لحل لسوء التفاهم والخلاف الذي حدث بالأمس بعدما أحيت بلقيس فتحي حفلا غنائيا بدون الحصول على تصريح، مما دفع النقابة لوقف التعامل معها في مصر.

وكان قال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة بإنه سوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والفنادق بحظر التعاون معها وعدم منحها أية تصاريح لمزاولة مهنة الغناء في مصر مستقبلاً، إلا حين سدادها مستحقات النقابة المالية التي لم تقم بتسديدها، كما أصدرت النقابة بمنع التعامل مع متعهد الحفلات الذى تعاون معها في هذا الحفل.