/646281/قائمة-سموحة-أحمد-سامي--يبحث-عن-المركز-الثالث-أمام-الجونة
أعلن المدير الفني أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمة الفريق، لمواجهة الغد أمام فريق الجونة في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وانطلق صافرة بداية مباراة سموحة والجونة غداً السبت في الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأسكندرية.
قائمة سموحة أمام الجونة
وتضم قائمة سموحة 20 لاعب هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و محمود البدرى و محمود عزت و محمد عبد المنعم و أطهر الطاهر و محمد شكرى و شريف رضا و محمود حليمو و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و مصطفى فتحى و رفيق كابو و إسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد ليله و ديريك نسينامبى و محمد نادى .
ويسعى الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى لحصد المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز على أمل تعثر الفرق المنافسة .
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