«يا فرحة ما تمت».. وفاة طالبة سوهاج المتفوقة وأمها تلحق بها

اتشحت شوارع مدينة ساقلته في محافظة سوهاج بالسواد حزنا على وفاة طالبة متفوقة تدرس في دولة السودان، ثم رحيل أمها حزنا عليها فور علمها بالخبر.
أبنت روح الأم المكلومة إلا أن تلحق بأنيستها في الدنيا، الطالبة روفيدة عادل رجب 19 عاما ، لتلحق بها والدتها في نفس التوقيت وتلحق بجنازتها في مشهد مهيب وسط بكاء وصراخ من اهالي وسيدات القرية.
وتدرس الطالبة روفيدة في كلية العلاج الطبيعي بجامعة ابن سينا في دولة السودان حيث التحقت بكليه علاج طبيعي وسط فرحة اهلها.
والطالبة روفيدة هي شقيقة لولدين، وبعد سفرها إلى دولة السوادان منذ فترة لحق بها مرض هناك لتلقي ربها وسط دموع من الاهالي.
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