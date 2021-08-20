معلمو التربية الدينية يشيدون بإصدارات وزارة الأوقاف فى تفكيك الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - أشاد معلمو التربية الدينية بالدورات التدريبية المشتركة لرفع مهارات معلمى التربية الدينية والتى تعقد بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى.





جاء ذلك خلال مشاركة 80 معلمًا ومعلمة، فى فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة لرفع مهارات معلمى التربية الدينية، والتى عقدت على مدار يومين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، كما أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف فى تفكيك الفكر المتطرف.

يذكر أن الدورة، اشتملت على دراسة ومناقشة القضايا المعاصرة والتى ترجمت إلى كتب وإصدارات لوزارة الأوقاف وهى "الفهم المقاصدى للسنة النبوية - الكليات الست - مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف"، والتى تم إهداؤها لجميع المعلمين الملتحقين بالدورة إسهامًا من وزارة الأوقاف فى تنمية مهاراتهم.