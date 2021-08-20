الطاهرى: حياة كريمة درة التاج التى ستغير حياة 60 مليون مصرى إلى الأفضل

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الطاهرى"، فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "كان هناك أشياء تحتاج معجزات منذ سنوات بسبب معاناة المواطن المصرى، والدولة انحازت للطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع المصرى سواء عن طريق مبادرات مالية أو صحية أو تعليمية، ولعل مبادرة حياة كريمة هى درة التاج التى ستغير حياة 60 مليون مصرى إلى الأفضل".
وتابع أن ملف العدالة الاجتماعية فى مصر هو أكثر عنوان للفكر الإصلاحى فى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه كان يريد معالجات مختلفة وليس أفكارا من خارج الصندوق.
وأشار الطاهرى إلى أن كل المواطنين باتوا تحت رؤية واهتمام القيادة السياسية، مستطردا: "مش بينسى طبقات كانت مطحونة، وأهلنا اللى عاشوا فى عشوائيات بدون خدمات ولا حد حاسس بيهم وكانت الأمراض بتفترسهم دون أى تدخل من أى أحد، والنهاردة أهالينا دول بقوا تحت عين واهتمام الدولة فى إطار تقوية النسيج الوطنى".
واستكمل الطاهرى بقوله: "الشباب الآن باتوا فى كل مفاصل الدولة ومشاركين فى صناعة القرار ومنفذين لرؤية إصلاحية ومؤمنين لاستراتيجية الدولة التى تسير عليها بنجاح".
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