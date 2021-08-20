جدة - نرمين السيد - استقبلت مديريات الأوقاف فى "جنوب سيناء - مرسى مطروح – الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الوادى الجديد – الشرقية"، اليوم الجمعة، سبع سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لمحافظتى "الأقصر – أسوان" و3 أطنان لمحافظة الشرقية، و2 طن لكل من محافظات "جنوب سيناء - مرسى مطروح - البحر الأحمر - الوادى الجديد".





يأتى ذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه 529 طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف. وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- للأسبوع الخامس.. الأوقاف توزع لحوم صكوك الأضاحى فى 7 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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