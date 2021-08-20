مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات ينظم دورة لـ20 متدربا من إفريقيا

جدة - نرمين السيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول الحوار والتفاوض والوساطة، بمشاركة 20 متدربا من عدد من الدول الإفريقية شملت جنوب السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، استهدفت الدورة تعزيز مهارات التفاوض والوساطة للكوادر الدبلوماسية بتلك الدول الشقيقة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فعال فى جهود الوقاية من النزاعات فى القارة وتسويتها، وذلك فى ضوء خبرات مصر الممتدة فى هذه المجالات وانطلاقًا من دورها الرائد فى حفظ السلم والأمن فى أفريقيا.

تناولت الدورة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات مع التركيز على الوساطة والأدوات اللازمة لتحقيقها بنجاح، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة فى صنع السلام مثل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدماج المرأة فى جهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة، كما تم استعراض أفضل الممارسات فى هذا المجالات فى إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الإفريقية.

وأكد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، على الأهمية التى توليها مصر لبناء القدرات الإفريقية فى مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.