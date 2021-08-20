لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.. انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، نستعرضها فيما يلى:-

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.

3- إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعتها، ويعطى البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من الرغبات "Save As" على الحاسب الشخصى حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

- حال تعديل الرغبات عدة مرات، سيحتفظ الحاسب بآخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل.