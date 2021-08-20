لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.. انطلاق موقع التنسيق للمرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، نستعرضها فيما يلى:-
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg.
2- إدخال رقم الجلوس والرقم السرى.
3- إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى المتدرج والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
- يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
- يجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول قبل الاختيار فى النطاق التالى له.
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التى تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- بعد أن الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن طباعتها، ويعطى البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم.
- يمكنك أيضا حفظ نسخة من الرغبات "Save As" على الحاسب الشخصى حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.
- حال تعديل الرغبات عدة مرات، سيحتفظ الحاسب بآخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل.
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