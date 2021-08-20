الطاهرى: جودة الحياة أصبحت استراتيجية للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن العدالة الاجتماعية هى المفهوم المصرى لحقوق الإنسان من خلال مبادرات الدولة لخفض البطالة وتأهيل القرى وتكافل وكرامة والتمويل العقارى، مشيرا إلى أن هذا الملف هو أكثر عنوان للفكر الإصلاحى فى مصر من خلال معالجات مختلفة قادتها الدولة المصرية.





وأوضح الطاهرى، فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن الدولة تعاملت مع ملف الإرهاب من كافة جوانبه، من أجل تجفيف منابعه، لافتا إلى أن نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى المصرى بشهادة المؤسسات الدولية. وأوضح أن إن الفكر الإصلاحى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصبح مشروعا قوميا يبحث عن مستقبل بلد وطموحات شعب. وأضاف أن جودة الحياة هو المصطلح الذى أصبح استراتيجية للدولة المصرية، من خلال الحلول غير التقليدية التى ظهرت فى المبادرات الرئاسية، التى انحازت للطبقات الأشد عوزا فى المجتمع المصرى.

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