لميس جابر: يوسف إدريس أحد أهم فرسان الأدب العربى فى القرن العشرين

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن يوسف إدريس ولد فى 19 مايو 1927 بقرية البيروم بمركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، وأوضحت أن إدريس عاش طفولته مع جدته ثم أكمل دراسته بالقاهرة، ونظرًا لحبه الشديد للعلوم التحق بجامعة فؤاد الأول والتى شهدت نضاله السياسى ضد الاحتلال البريطانى من خلال عمله سكرتيرًا تنفيذيًا للجنة الدفاع عن الطلبة.

وذكرت أنه فى أثناء دراسته للطب كتب أولى قصصه القصيرة التى لاقت إعجاب كبير بين زملائه، ثم توالت كتاباته بعد ذلك ونشرها فى جريدتى المصرى وروزاليوسف، وأشارت إلى أنه عام 1951 حصل على درجة البكالوريس فى الطب وتخصص فى الطب النفسى وتم تعيينه فى القصر العينى ثم استقال منها 1960، وقرر التفرغ للكتابة وتم تعيينه بجريدة الجمهورية ثم عمل كاتبًا بالأهرام.

وأوضحت أن يوسف إدريس أحد أبرز فرسان الأدب العربى فى القرن العشرين، خصوصًا بعد كتابته القصص القصيرة والمسرحيات التى عبر فيها عن رأيه السياسى، فجسدت أعماله القصصية العديد من القضايا والمشكلات وعبرت عن المجتمع المصرى خصوصًا فى الريف.

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