/646280/صراع-الهبوط-دجلة-ينجح-في-خطف-ثلاث-نقاط-في-الدوري-من-قلب-الإسماعيلي

نجح فريق وادي دجلة في خطف ثلاث نقاط ثمينة في بطولة الدوري المصري الممتاز، من قلب الإسماعيلية، بهدفين دون رد.

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والإسماعيلي، على العديد من الضغط من قبل فريق الدراويش، ولكن هناك في حراسة المرمى لفريق وادي دجلة محمد عبد المنصف، الذي ظهر بشكل قوي أمام هجوم الإسماعيلية. تشكيل الإسماعيلي حارس مرمى :محمد عبد المنصف الدفاع : حسام عرفات -عمرو صالح – أحمد مجدى – يعقوبو الوسط: عبد العاطى – أحمد سعيد – محمد هلال الهجوم : أحمد شريف – أحمد رضا – صلاح أمين

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