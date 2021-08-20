تشكيل المصري أمام الأهلي في الدوري

أعلن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، علي ماهر، عن تشكيل فريقة أمام النادي الأهلي، على ملعب الأسكندرية.

تشكيل المصري أمام الأهلي حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: حجاج عويس، احمد شوشة، كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، خط الهجوم محمد جريندو وأحمد جمعة.

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