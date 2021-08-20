/646278/شادي-حسين-ويقود-هجوم-سيراميكا-أمام-الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل سيراميكا كيلوباترا

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، مروان حمدي، إسلام جابر، يوسف أوباما، محمود عبد العزيز، أيمن حفني، أحمد فتوح.

ويواجه الفريق الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٣ نقطة.